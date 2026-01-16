Slušaj vest

Ovaj poraz razbesneo je trenera Ergina Atamana koji je momentalno reagovao i tako privukao veliku pažnju grčke javnosti.

1/5 Vidi galeriju Ergin Ataman Foto: Stefanos Kyriazis/Ipa Sport / Ip / Zuma Press / Profimedia, STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Umesto slobodnog vremena nakon povratka iz Bavarske, trostruki prvak Evrope poveo je ekipu direktno sa aerodroma u dvoranu u Atini. Cilj je bio jasan – detaljna analiza grešaka koje su "zeleni" napravili u duelu sa timom Svetislava Pešića.

Igrači su više od sat vremena proveli sedeći dok im je Ataman bez ulepšavanja ukazivao na propuste, a tek nakon toga usledio je i trening.

Kazna, međutim, nije važila za sve. Kendrik Nan, Dinos Mitoglu i Nikos Rogavopulos nisu bili u sastavu za meč u Minhenu, pa su samim tim bili pošteđeni dodatnih obaveza. Svi ostali morali su da snose odgovornost za, kako se ocenjuje, neprihvatljivo izdanje na parketu.

Atamanov potez mnoge je podsetio na metode Duška Vujoševića, koji je u vreme vođenja Partizana znao da zakazuje rane jutarnje treninge odmah posle poraza. Ipak, strateg Panatinaikosa otišao je i korak dalje – njegov tim nije dobio ni trenutak odmora nakon sletanja.

U trenutku kada se vodi borba za što bolju poziciju pred plej-of, Panatinaikos se nalazi na osmom mestu Evrolige sa učinkom 13-9.

Već u narednom duplom kolu Atamanovu ekipu očekuje duel sa Baskonijom u Atini, dok samo dva dana kasnije sledi zahtevno gostovanje Makabiju u Tel Avivu.