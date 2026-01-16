Obe ekipe su upisale po 14 pobeda i osam poraza i nalaze se na deobi petog mesta na tabeli
REAL DEKLASIRAO BARSELONU U EL KLASIKU: Madriđani stigli velikog rivala na tabeli
Košarkaši Real Madrida pobedili su večeras na svom terenu Barselonu 80:61 (21:14, 22:17, 20:16, 17:14), u 22. kolu Evrolige.
Najefikasniji kod Reala bili su Usman Garuba sa 16, Gabriel Dek i Mario Hezonja sa po 12 i Valter Tavares sa 11 poena.
Kod Barselone dvocifreni su bili Dario Brizuela sa 13, Nikolas Laprovitola sa 12 i Tornike Šengelija sa 10 poena.
Obe ekipe su upisale po 14 pobeda i osam poraza i nalaze se na deobi petog mesta na tabeli.
U narednom kolu, Real će dočekati Milano, dok će Barselona ugostiti Dubai.
