Slušaj vest

Košarkaši Real Madrida pobedili su večeras na svom terenu Barselonu 80:61 (21:14, 22:17, 20:16, 17:14), u 22. kolu Evrolige.

Najefikasniji kod Reala bili su Usman Garuba sa 16, Gabriel Dek i Mario Hezonja sa po 12 i Valter Tavares sa 11 poena.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kod Barselone dvocifreni su bili Dario Brizuela sa 13, Nikolas Laprovitola sa 12 i Tornike Šengelija sa 10 poena.

Obe ekipe su upisale po 14 pobeda i osam poraza i nalaze se na deobi petog mesta na tabeli.

U narednom kolu, Real će dočekati Milano, dok će Barselona ugostiti Dubai.

Ne propustiteEvroligaHAPOEL SE NAMUČIO ALI SLAVIO U VILERBANU: Lider Evrolige srušio Asvel, Micić podbacio!
profimedia-1054607052.jpg
EvroligaFENERBAHČE SLAVIO POSLE DRAME: Valensija u finišu propustila šansu za produžetak
Fenerbahče, Valensija, Evroliga
EvroligaATAMAN KAZNIO IGRAČE POSLE KRAHA U MINHENU! Igrači Panatinaikosa će sanjati Svetislava Pešića...
Ergin Ataman
Evroliga"PENJAROJA JE NAJMANJE KRIV ZA OVAJ PAKAO" Ugledni katalonski list stao u zaštitu Španca: Mora da se izvuče iz osinjaka zvanog Partizan!
Đoan Penjaroja

Sporni faul Loa na Kampacu na Real Madrid Žalgiris Izvor: TV Arena sport/Screenshot