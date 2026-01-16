Slušaj vest

Hapoel je do osme pobede na gostovanjima ove sezone stigao zahvaljujući boljoj igri u drugom poluvremenu kada je lider Evrolige preokrenuo rezultat.

Asvel je na poluvremenu imao sedam poena prednosti, ali je četa Dimitrisa Itudisa u nastavku pokazala sasvim drugo lice i vratila se iz dvocifrenog minusa.

Najefikasniji u pobedi gostujućeg tima bio je dvojac nekadašnjih košarkaša Efesa. Den Oturu je imao 18, dok se Elajdža Brajant zaustavio na 17.

Daleko ispod svojih standarda odigrao je Vasilije Micić, koji je stao na pet poena uz samo jedan pogođen poen iz igre.

U redovima poraženog tima Votson je bio najefikaasniiji sa 17 poena, dok su značajan doprinos dali Herison i Ažinsa.

Hapoel je prvi na tabeli sa skorom 16-6 nakon 22. kola. Sa druge strane Asvel je zajedno sa Efesom i Partizanom na samom dnu i učinkom 6-16.

