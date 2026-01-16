Slušaj vest

U petak uveče je kompletirano 22. kolo Evrolige.

Hapoel je trijumfom u Francuskoj protiv Asvela zadržao lidersku poziciju, a vredne pobede u derbijima ostvarili su Fenerbahče protiv Valensije i Real u El klasiku protiv Barselone.

 Crvena zvezda je u ovom kolu ostvarila veoma bitan trijumf na gostovanju u Milanu, pa je zadržala deseto mesto sa 12 pobeda, koliko ima i Žalgiris. Pobedu ispod je italijanski dvojac Armani - Virtus.



Partizan je posle sedmog uzastopnog poraza, zakucan na dnu tabele sa šest pobeda.

