Crvena zvezda je u ovom kolu ostvarila veoma bitan trijumf na gostovanju u Milanu
Evroliga
OVAKO IZGLEDA TABELA EVROLIGE POSLE 22. KOLA: Partizan na začelju, Zvezdu čeka drama u borbi za doigravanje
U petak uveče je kompletirano 22. kolo Evrolige.
Hapoel je trijumfom u Francuskoj protiv Asvela zadržao lidersku poziciju, a vredne pobede u derbijima ostvarili su Fenerbahče protiv Valensije i Real u El klasiku protiv Barselone.
Crvena zvezda je u ovom kolu ostvarila veoma bitan trijumf na gostovanju u Milanu, pa je zadržala deseto mesto sa 12 pobeda, koliko ima i Žalgiris. Pobedu ispod je italijanski dvojac Armani - Virtus.
Partizan je posle sedmog uzastopnog poraza, zakucan na dnu tabele sa šest pobeda.
