Nemački tim je kao domaćin u Minhenu u okviru 22. kola Evrolige bio bolji od Panatinaikosa. Taj meč, koji je odigran u četvrtak, završen je rezultatom 85:78.

To je treća pobeda Bajerna otkako je ekipu preuzeo Svetislav Pešić i treća u poslednje četiri utakmice. Bavarci su napravili ozbiljan napredak od trenutka kada je popularni Pešić stigao na klupu i ako ovako nastavi mogao bi u nastavku sezone da se umeša u borbu za mesto u plej-inu.

Kada je reč o Panatinaikosu, ekipa iz Atine je trenutno na osmom mestu sa 13 pobeda i devet poraza.

Prema pisanju grčkih medija, konkretno portala "SDNA", Ergin Ataman je bio prilično ljut nakon poraza u Minhenu. Konferencija za medije je trajala samo 24 sekunde, a Turčin je potom povukao potez koji verovatno nijedan drugi trener u Evroligi ne bi, barem ne u ovom trenutku.

Naime, košarkaši Panatinaikosa su, nakon sletanja u Atinu, otišli pravo u dvoranu na trening.

Najpre je odgledan snimak sa utakmice protiv Bajerna. To je trajalo oko sat vremena, a zatim je usledio i trening. Trojica igrača su samo bila pošteđena, a to su pobređeni Kendrik Nan, Dinos Mitoglu i Nikos Rogavopulos.

Panatinaikos će u sledećoj nedelji i duplom kolu Evrolige igrati protiv Baskonije kod kuće i Makabija u Tel Avivu.

