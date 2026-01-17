Slušaj vest

Nijang je u pobedi nad Dubaijem (80:72) zabeležio 17 poena, 17 skokova, tri asistencije, dve ukradene lopte, blokadu, šest iznuđenih faulova i indeks korisnosti 36, najveći od svih igrača u prethodnom kolu.

Krilni igrač Virtusa je tako prvi put u svojoj karijeri osvojio priznanje za MVP-a kola Evrolige, a u meču protiv Dubaija je i izjednačio klupski rekord po broju uhvaćenih skokova na jednoj evroligaškoj utakmici.

Najveći indeks korisnosti u prošlom kolu nakon Nijanga imali su krilni centar Olimpijakosa Saša Vezenkov i bek Baskonije Trent Forest sa po 32 indeksna poena.

Nakon njih slede bek Hapoela iz Tel Aviva Elajdža Brajant i plejmejker Monaka Majk Džejms sa po 27 indeksnih poena.

