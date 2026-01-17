Slušaj vest

Košarkaši Monaka dočekuju Crvenu zvezdu u 23. kolu Evrolige u utorak od 18.45.

Tim Vasilisa Spanulisa ostvario je 11. uzastopnu pobedu u svim takmičenjima savladavši Limož rezultatom 99:88.

Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

U večerašnjem duelu istakli su se Eli Okobo sa 16 poena i mladi Žoan Begaren koji je dodao 14. Metju Strazel i Danijel Tajs doprineli su sa po 13 poena.

Nemanja Nedović je proveo 13 minuta na terenu, postigao tri poena, dodao tri asistencije i uhvatio dva skoka, dok je najefikasniji kod gostiju bio Slovenac Leon Stregar sa 18 poena.

Ne propustiteFudbalPUKLA PETARDA U MINHENU: Bajern ubedljiv protiv Lajpciga
Bajern Minhen
KošarkaSAŠA OBRADOVIĆ BEZ MNOGO REČI POSLE ZADRA: Nije pomenuo ni povredu Monekea...
profimedia-1061353189.jpg
Ostali sportoviSRBIJA - NEMAČKA: Sjajni Dejan Milosavljev drži Orlove
Rukomet, Rukometna reprezentacija Srbije
FudbalSASUOLO MINIMALCEM SRUŠIO SASUOLO: Stanislav Lobotka koban po goste
Napoli

BONUS VIDEO:

Džoel Bolomboj blokada Izvor: Arena 1 Premium