Trijumf Monaka pred Crvenu zvezdu.
MONAKO NAOŠTREN DOČEKUJE ZVEZDU! Nova, 11. uzastopna pobeda u svim takmičenjima!
Košarkaši Monaka dočekuju Crvenu zvezdu u 23. kolu Evrolige u utorak od 18.45.
Tim Vasilisa Spanulisa ostvario je 11. uzastopnu pobedu u svim takmičenjima savladavši Limož rezultatom 99:88.
U večerašnjem duelu istakli su se Eli Okobo sa 16 poena i mladi Žoan Begaren koji je dodao 14. Metju Strazel i Danijel Tajs doprineli su sa po 13 poena.
Nemanja Nedović je proveo 13 minuta na terenu, postigao tri poena, dodao tri asistencije i uhvatio dva skoka, dok je najefikasniji kod gostiju bio Slovenac Leon Stregar sa 18 poena.
