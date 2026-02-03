Slušaj vest

Košarkaši Partizana aplauzima su dočekani u Tel Avivu uoči meča 26. kola Evrolige protiv Makabija.

Domaća publika se zahvalila srpskom timu na gostoprimstvu tokom ratnih sukoba u Izraelu, kada je Makabi morao da bude domaćin u Beogradu.

Makabi - Partizan, 2025/26 Foto: Printskrin

Igrači "Ponosa Izraela" su izašli u majicama "Hvala Beograde", a potom su izneli i transparent zahvalnosti Beogradu, uz grb Partizana.

Makabi, majice
Makabi, majice Foto: Printskrin

Makabi, KK Partizan
Makabi, KK Partizan Foto: Printskrin

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović dobio je nagradu od počasnog predsednika Makabija Šimona Mizrahija.

Ostoja Mijailović, KK Partizan, Makabi
Ostoja Mijailović, KK Partizan, Makabi Foto: Printskrin

partizan-maccabi-23785389 (1).JPG
Kup Radivoja Koraća
Dušan Miletić
Lauri Markanen i Mika Murinen na utakmici protiv Srbije

