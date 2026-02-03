Predsednik Partizana Ostoja Mijailović dobio je nagradu od počasnog predsednika Makabija Šimona Mizrahija
Košarkaši Partizana aplauzima su dočekani u Tel Avivu uoči meča 26. kola Evrolige protiv Makabija.
Domaća publika se zahvalila srpskom timu na gostoprimstvu tokom ratnih sukoba u Izraelu, kada je Makabi morao da bude domaćin u Beogradu.
Makabi - Partizan, 2025/26 Foto: Printskrin
Igrači "Ponosa Izraela" su izašli u majicama "Hvala Beograde", a potom su izneli i transparent zahvalnosti Beogradu, uz grb Partizana.
Makabi, majice Foto: Printskrin
Makabi, KK Partizan Foto: Printskrin
Predsednik Partizana Ostoja Mijailović dobio je nagradu od počasnog predsednika Makabija Šimona Mizrahija.
Ostoja Mijailović, KK Partizan, Makabi Foto: Printskrin
