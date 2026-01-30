Slušaj vest

Paulijus Motiejunas razrešen je sa mesta izvršnog direktora Evrolige, a umesto njega je na to mesto postavljen španski biznismen Ćus Bueno.

Nisu bili zadovoljni klubovi akcionari načinom na koji se Litvanac zalaže za Evroligu u razgovorima sa NBA, a nadaju se da će Bueno koji poreklo vodi iz Barselone nešto promeniti na tom polju.

Reč je o nekadašnjem košarkašu koji je nastupao za Barselonu i nekoliko španskih klubova, pre nego što je posle osam godina karijere rešio sve da napusti i pređe u biznis vode.

Bio je zamenik sekretara i generalni sekretar Španske asocijacije košarkaša (ABP), a potom i direktor Eurobasketa 2007. godine u Španiji. Bio je i direktor takmičenja na Mundobasketu u istoj zemlji sedam godina kasnije.

Takođe je od 2010. do 2022. godine radio u NBA kao potpredsednik za biznis operacije za Evropu, Bliski Istok i Afriku. Nakon toga se fokusirao na društvene mreže i postao jedan od glavnih menadžera platforme za emitovanje DAZN, gde je od prošle godine.

BONUS VIDEO: