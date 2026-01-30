Slušaj vest

Posle super starta u Evroligi, debitant u ovom takmičenju Hapoel iz Tel Aviva, prolazi kroz prvu veliku krizu.

Hapoel je prvo prosuo plus 27 protiv Partizana, a ove sedmice ih je na njihovom parketu isprašio i Bajern iz Minhena.

Dan posle teškog poraza od Bajerna, doneo je mnogo tekstova o situaciji u klubu iz Tel Aviva.

"Sport 5" prednjači, pošto je objavio insajdersku priču o krizi ekipe Dimitrisa Itudisa. Prema njihovim informacija, fotelja grčkog stručnjaka se drma i njegova budućnost navodno nije sigurna. Daleko od toga da je i previše ugrožena, ali je pod upitnikom.

Navodi se i da srpski plej Vasa Micić nije u dobrim relacijama sa grčkim trenerom u Hapoelu:

- Od povratka Srbina nakon povrede, Itudis nije našao formulu za doprinos svojih glavnih bekova. Hapoel je pun igrača sa egom, a jedini koji je bio bez ega bio je Tajler Enis, koji je završio sezonu - piše "Sport 5".

Pomenuti portal ističe kako Micić već neko vreme nije na istoj talasnoj dužini sa Itudisom...

Podsetimo, Hapoel već naredne nedelje dolazi u Beograd na noge Crvenoj zvezdi u 26. kolu Evrolige.

