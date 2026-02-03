Slušaj vest

Košarkaši Partizana večeras od 20.05 gostuju Makabiju u Tel Avivu u sklopu 26. kola Evrolige.

Parni valjak u duel 26. kola Evrolige ulazi nakon poraza protiv Olimpije u Milanu (85:79), dok je Makabi u prethodnom kolu poražen od Valensije rezultatom 94:83.

U prvom ovosezonskom susretu, odigranom u Beogradu, Makabi je upisao pobedu nad Partizanom rezultatom 87:112.

Aleksa Radanov Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, MN Press / imago sportfotodienst /Profimedia, STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pred večerašnju utakmicu svoje utiske je izneo novi košarkaš crno-belih Aleksa Radanov:

“Mislim da za nas nije bitno protiv koga igramo. Naše zalaganje na terenu i maksimalan pristup na obe strane terena moraju da budu na najvišem nivou. Većina ekipa u ovoj ligi je izuzetno talentovana u napadu. Glavni fokus treba da bude na odbrani i na što manjem broju izgubljenih lopti. Mislim da samo na taj način možemo da pobeđujemo i da iz utakmice u utakmicu budemo sve bolji. Verujem da će svaki naredni trening doneti napredak. Kondicija će se podizati, tako da je sigurno da ćemo rasti kao tim. Što se tiče uklapanja u ekipu, mislim da je sve u redu i da će iz dana u dan biti sve bolje. Protiv Makabija idemo na pobedu, uz maksimalan pristup, kao i u svakoj utakmici. Zalaganju na terenu nema alternative”, zaključio je Radanov.

Aleksa Radanov Izvor: MONDO/Tijana Jevtić