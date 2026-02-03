Slušaj vest

Sa crno-belima na put nije krenuo talentovani Finac Mika Murinen.

Povodom situacije Mike Murinena u Partizanu oglasio se jedan od najboljih mladih trenera u Finskoj Kristijan Paloti.

On se oglasio posle odluke trenera crno-belih Đoana Penjaroje da ne povede Murinena na gostovanje u Tel Aviv.

Mika Murinen u dresu Partizana

"Izgleda da Mika više neće igrati tamo. Tako sam ja shvatio. Nadam se da grešim. Veoma jaka informacija", rekao je Paloti za Helsingin Sanomat.

Po njemu glavni problem leži u nezadovoljstvu Finca trenutnom stanju u Partizanu.

"Ako stav, ili fokus, nisu prisutni, onda čak i mlad igrač dobije loš fidbek. Ima još do kraja sezone. Zašto ne bi potražio drugu sredinu gde bi igrao? Možda bi ga koštalo finansijski, jer bi morao da pristane na ozbiljno smanjenje plate, ali zarađivaće mnogo para na univerzitetu sledeće godine. Sada mu je važno da igra u mirnom okruženju i da dobije konstante minute".

Murinen je sa Partizanom potpisao trogodišnji ugovor, ali ove sezone nije puno igrao.