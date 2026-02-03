- U Efesu nisam imao ulogu koju sam očekivao. Neke stvari su se promenile. Novi trener je došao, novi generalni menadžer… Veliki razlog što sam potpisao za Crvenu zvezdu je to što je Janis (Sferopulos) bio trener i tim koji je pravio, kao i planovi za mene i za tim je nešto što se poravnalo sa mojim. Znao sam da Čima (Moneke) dolazi, pričao sam sa Semije Odželejem. Znao sam i da dolazi Ebuka (Izundu) koji je živeo u istoj zgradi kao ja prošle godine. Pravio se odličan tim. Znao sam da su Kodi (Miler-Mekintajer) i Kalinić tu. Bilo je teško odbiti tu priliku. Pravio se tim koji može da napravi nešto specijalno.