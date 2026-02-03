DŽORDAN NVORA ZABRINUO DELIJE! Da li ostaje ili odlazi iz Crvene zvezde na kraju sezone?
Na polovini aktuelne sezone možemo da kažemo da je Džordan Nvora napravio pravi potez dolaskom u Crvenu zvezdu.
Gostujući u podkastup "Triple Threat Show" još jednom je objasnio kako je odlučio da dođe na Mali Kalemegdan:
- U Efesu nisam imao ulogu koju sam očekivao. Neke stvari su se promenile. Novi trener je došao, novi generalni menadžer… Veliki razlog što sam potpisao za Crvenu zvezdu je to što je Janis (Sferopulos) bio trener i tim koji je pravio, kao i planovi za mene i za tim je nešto što se poravnalo sa mojim. Znao sam da Čima (Moneke) dolazi, pričao sam sa Semije Odželejem. Znao sam i da dolazi Ebuka (Izundu) koji je živeo u istoj zgradi kao ja prošle godine. Pravio se odličan tim. Znao sam da su Kodi (Miler-Mekintajer) i Kalinić tu. Bilo je teško odbiti tu priliku. Pravio se tim koji može da napravi nešto specijalno.
Pri dolasku među crveno-bele Nvora je potpisao jednogodišnji ugovor. Naravno, sad se poteže pitanje da li razmišlja o ostanku:
- Prioritet je da idem utakmicu po utakmicu. To nisam radio nekada prošle sezone. Dopuštao sam da me ometaju neke stvari. Ni ne razmišljam o periodu nakon sezone. Sve što treba da se desi, desiće se sve dok tim ima uspeha i mi uradimo šta treba da uradimo. Ne samo za mene, nego i za celi tim - rekao je Nvora.
