Košarkaški klub Hapoel iz Tel Aviva oglasio se saopštenjem pred meč sa Valensijom u Evroligi.

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva će gostovati Crvenoj zvezdi u utorak uveče u Beogradskoj Areni i odmah potom se vraćaju u Tel Aviv na meč sa Valensijom u okviru duplog kola Evrolige.

Nekoliko sati pred utakmicu sa Crvenom zvezdom se Hapoel oglasio saopštenjem povodom susreta sa Valensijom koji možda ni ne bude odigran u planiranom terminu.

"U poslednjim satima pojavile su se informacije u vezi sa namerom Valensije da ne doputuje na utakmicu koja je zakazana za četvrtak u Izraelu. Sa naše strane, s obzirom na to da je Valensija pre pet nedelja igrala u Izraelu, kao i na činjenicu da je Bajern prošle nedelje igrao u Izraelu, a da će to učiniti i Partizan, ne postoji nikakva prepreka da se utakmica odigra u Izraelu", naveli su iz Hapoela.

Iako je objavljeno da će se meč Hapoela i Valensije igrati u Tel Avivu, postoji šansa da se meč odigra u Bugarskoj.

"Hapoel Tel Aviv očekuje i spreman je da meč bude odigran u Izraelu, pred našim navijačima. Očekujemo zvanične informacije od Evrolige, a ukoliko bude nekih promena, o tome ćemo blagovremeno obavestiti javnost", naveli su u saopštenju