Košarkaš PartizanaŠejk Milton otvorio je dušu u vremenu provedenom u crno-belom dresu.

Kad je otišao Obradović, crno-beli su prolazili kroz izuzetne turbulencije, što je Milton jako pogodilo.

1/7 Vidi galeriju Šejk Milton u dresu Partizana Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

U prvom meču posle njegove odluke da podnese ostavku, navijači su zviždali igračima čim su istrčali na teren i u većem delu prvog poluvremena duela sa minhenskim Bajernom, koji su Milton i drugovi na kraju i dobili.

- Rolerkoster emocija… Ta prva utakmica, delovalo je kao da smo na strani. A onda na derbiju vidite kad su svi zajedno i kad vas podržavaju, pa onda pobedite. U takvom trenutku je važno da ostanete mirni i budete mentalno čvrsti. Lako može da se izgubi fokus - rekao je Milton u izjavi ua "EuroInsiders".

