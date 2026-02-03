PARTIZAN DOŽIVEO JOŠ JEDAN PORAZ ZA ANALE: Makabi uz zvuk sirene srušio crno-bele u paklu Tel Aviva
U utakmici 26. kola Evrolige Izraelci su slavili rezultatom 95:93 (27:22, 21:28, 24:27, 23:16).
Koš odluke postigao je Klark uz zvuk sirene.
Partizan je ostao na osam pobeda, a doživeo 18. poraz.
Makabi je stigao do 11. pobede, uz 15 poraza.
Crno-beli već za dva dana dočekuju Panatinaikos u 27. kolu, dok Makabi dan kasnije gostuje Crvenoj zvezdi.
Partizan je gotovo svih 40 minuta bio u najmanju ruku ravnopravan rival u paklenoj atmosferi u Tel Avivu.
Crno-beli su imali tri poena prednosti u poslednjem minutu, ali su ponovo serijom grešaka omogućili rivalu da se raduje. Partizan je ima dva mala faula na raspolaganju, a onda je Bonga napravio prekršaj pri šutu. Potom je Braun izgubio loptu na sredini terena i napravio nesportski faul. Domaćin je potom postigao poene preko Klarka i stekao dva poena prednosti. Uspeo je Fernando četiri sekunde pre kraja da izjednači sa linije slobodnih bacanja.
Međutim, crno-beli su loše odigrali odbranu u preostale četiri sekunde, Bonga je poleteo u prazno posle finte Klarka, koji je potom sa vrha kapice pogodio za pobedu.
Ife Lundberg, bivši košarkaš Partizana, i Klark su postigli po 21 poen u domaćem timu. Santos je upisao 17 poena, a Sorkin 10.
Kod Partizana, Braun je pogodio 19 poena, Osetkovski i Fernando po 17, Bonga 14, a Pejn 11.
40'
Santos je fauliran na šutu 43.2 sekunde pre kraja. Crno-beli su imali dva mala faula na raspolaganju. Santos je promašio prvo, a pogodio drugo - 89:91.
Au kakva greška Sterlinga Brauna. Na 29.9 sekundi pre kraja je izgubio loptu, a onda napravio nesportski prekršaj. Santos je pogodio bacanje, potom i drugo - 91:91.
Klark pogađa 17.4 sekunde pre kraja - 93:91. Klark je probio odbranu spoljnjih igrača i poentirao. Tajm-aut.
Pejn je promašio za tri, ali je Fernando fauliran četiri sekunde pre kraja. Imaće dva bacanja. Pogodio je prvo, smiren kao špricer pogodio i drugo - 93:93.
Tajm-aut za Makabi koji ima tačno četiri sekunde za poslednji napad.
Auuu kakav poraz Partizana. uz zvuk sirene Klark pogađa za pobedu - 95:93.
38'
Pejn je fauliran. Promašio je prvo, a pogodio drugo za izjednačenje - 88:88.
Pejn pogađa tešku trojku - 88:91.
37'
Hovard za izjednačenje - 85:85.
Fernando zakucava - 85:87.
Santos pogađa trojku za vođstvo Makabija - 88:87.
36'
Lundberg pogađa trojku za izjednačenje - 83:83. Ne promašuje, njegov 21. poen i treća trojka.
Fernando je fauliran za dva bacanja. Pogodio je oba - 83:85.
33'
Makabi u kontri smanjuje - 76:79. Lundberg završava akciju. Njegovih 18 poena.
Bonga u kontri rešava zakucavanjem - 76:81.
30'
Santos je precizan za dva - 70:73.
Džekiri je sa linije penala precizan - 70:75.
Klark sa penala smanjuje - 72:75.
Pejn je uz zvuk sirene pogodio za 72:77.
24'
Osetkovski je precizan sa linije bacanja posle šuta za tri poena - 50:58.
Sorkin je polovičan sa penala - 51:58.
Braun je pogodio za dva - 51:60.
Klark ubacuje trojku - 54:60.
20'
Lundbeg postiže svoj 14. poen - 46:48.
Bonga je fauliran 17.6 sekundi pre kraja prvog poluvremena. Pogodio je oba bacanja - 46:50.Njegovih deset poena.
Makabi koristi poslednji napad, Lundberg je precizan - 48:50. Njegov 16. poen.
19'
Fernando pogađa za svoj sedmi poen - 44:46.
Pejn je fauliran. Pogodio je oba bacanja - 44:48.
18'
Sorkin stiže do šestog poena - 44:42.
Bonga je ponovo poentirao, i to posle osvojene lopte - 44:44. Njegov osmi poen.
17'
Klark postiže lake poene - 42:39.
Braun pogađa za tri, njegova druga trojka i osmi poen - 42:42.
16'
Lundberg se "naljutio" na svoj bivši klub, njegov 12. poen - 38:38.
Fernando je polovičan sa linije penala - 38:39.
Hord pogađa za dva - 40:39.
15'
Lundberg prekida svojim 10. poenom nalet Partizana - 36:35.
Osetkovski pogađa svoju četvrtu trojku iz isto toliko pokušaja - 36:38.
13'
Dilan Osetkovski pogađa svoju treću trojku - 34:29, njegovih 11 poena.
Braun pogađa za tri - 34:32. Serija 8:0, tajm-aut za Odeda Kataša.
12'
Lif u tranziciji poentira - 31:22.
Kalatis smanjuje na 31:24.
Blat pogađa za tri, Makabi prvi put na dvocifrenoj razlici - 34:24.
Džekiri smanjuje posle tajm-auta - 34:26.
10'
Tri ofanzivna skoka crno-belih u jednom napadu i novi poeni Bonge - 25:22. Velika borbenost Partizanove petorke na terenu.
Dautin pogađa za 27:22 posle prve deonice.
8'
Kalatis smanjuje - 20:18.
Briset sa penala diže vođstvo na 22:18.
Bonga posle Lakićevog skoka u napadu smanjuje svojim četvrtim poenom na 22:20.
5'
Bruno Fernando posle ofanzivnog skoka pogađa - 14:12.
Sorkin na drugoj strani postiže brze poene - 16:12.
3'
Sorkin za seriju 8:0 - 8:5.
Bonga je smanjio na 8:7.
Klark pogađa za dva pod faulom - 10:7. Pogodio je i dodatno bacanje - 11:7.
1'
Osetkovski dvojkom otvara meč - 0:2.
Trojka Osetkovskog - 0:5.
Klark trojkom otvara poene za Makabi - 3:5.
Makabi u posebnim majicama
Domaćin je zahvalio Partizanu na gostoprimstvo koje je imao tokom sezone u Beogradu, gde je bio domaćin dok su trajali sukobi u Izraelu.
Tabela
Sastavi
MAKABI - PARTIZAN
Arena: Menora Mivtahim, Tel Aviv
Sudije: Miguel Anhel Perez, Joanis Fufis, Robert Viklicki
MAKABI: Lundberg, Hovard, Klark, Santos, Lavi, Sorkin, Briset, Rajman, Gold, Dovtin, Lif, Blat. Trener: Oded Kataš.
PARTIZAN: Murinen, Osetkovski, Bošnjaković, Mijailović, Braun, Pejn, Bonga, Parker, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalatis. Trener_ Đoan Penjaroja