22:00

40'

Santos je fauliran na šutu 43.2 sekunde pre kraja. Crno-beli su imali dva mala faula na raspolaganju. Santos je promašio prvo, a pogodio drugo - 89:91

Au kakva greška Sterlinga Brauna. Na 29.9 sekundi pre kraja je izgubio loptu, a onda napravio nesportski prekršaj. Santos je pogodio bacanje, potom i drugo - 91:91

Klark pogađa 17.4 sekunde pre kraja - 93:91. Klark je probio odbranu spoljnjih igrača i poentirao. Tajm-aut.

Pejn je promašio za tri, ali je Fernando fauliran četiri sekunde pre kraja. Imaće dva bacanja. Pogodio je prvo, smiren kao špricer pogodio i drugo - 93:93.

Tajm-aut za Makabi koji ima tačno četiri sekunde za poslednji napad.

Auuu kakav poraz Partizana. uz zvuk sirene Klark pogađa za pobedu - 95:93

21:52

38'

Pejn je fauliran. Promašio je prvo, a pogodio drugo za izjednačenje - 88:88

Pejn pogađa tešku trojku - 88:91

21:50

37'

Hovard za izjednačenje - 85:85

Fernando zakucava - 85:87

Santos pogađa trojku za vođstvo Makabija - 88:87

21:46

36'

Lundberg pogađa trojku za izjednačenje - 83:83. Ne promašuje, njegov 21. poen i treća trojka.

Fernando je fauliran za dva bacanja. Pogodio je oba - 83:85

21:42

35'

Santos pogađa - 80:83

21:41

34'

Santos pogađa - 78:81.

Bonga stiže do 18. poena - 78:83.  

21:36

33'

Makabi u kontri smanjuje - 76:79. Lundberg završava akciju. Njegovih 18 poena.

Bonga u kontri rešava zakucavanjem - 76:81

21:35

32'

Džekiri pogađa za 72:79

Lif smanjuje - 74:79

21:32

4. četvrtina

Crno-beli imaju plus pet na startu poslednje četvrtine - 72:77

21:30

30'

Santos je precizan za dva - 70:73.

Džekiri je sa linije penala precizan - 70:75

Klark sa penala smanjuje - 72:75

Pejn je uz zvuk sirene pogodio za 72:77

21:29

29'

Još jedna trojka Brauna - 68:73. Njegova peta trojka i 19. poen. 

21:28

28'

Braun pogađa trojku - 66:70

Krark smanjuje - 68:70

21:21

27'

Hovard smanjuje na 64:67

Santos smanjuje - 66:67

21:18

26'

Lakić ubacuje trojku - 59:65.

Sorkin vraća trojku - 62:67.

Kalatis je precizan - 62:67

21:17

25'

Klark ponovo precizan - 56:60

Fernando za dva - 56:62

Briset pogađa trojku - 59:62

21:15

24'

Osetkovski je precizan sa linije bacanja posle šuta za tri poena - 50:58

Sorkin je polovičan sa penala - 51:58

Braun je pogodio za dva - 51:60

Klark ubacuje trojku - 54:60

21:14

22'

Fernando pogađa - 50:52

Braun pogađa trojku - 50:55

21:12

21'

Briset sa linije panal izjednačuje - 50:50

21:11

3. četvrtina

Partizan ulazi sa dva poena prednosti - 48:50

20:47

20'

Lundbeg postiže svoj 14. poen - 46:48

Bonga je fauliran 17.6 sekundi pre kraja prvog poluvremena. Pogodio je oba bacanja - 46:50.Njegovih deset poena.

Makabi koristi poslednji napad, Lundberg je precizan - 48:50. Njegov 16. poen.

20:44

19'

Fernando pogađa za svoj sedmi poen - 44:46

Pejn je fauliran. Pogodio je oba bacanja - 44:48

20:43

18'

Sorkin stiže do šestog poena - 44:42

Bonga je ponovo poentirao, i to posle osvojene lopte - 44:44. Njegov osmi poen. 

20:41

17'

Klark postiže lake poene - 42:39

Braun pogađa za tri, njegova druga trojka i osmi poen - 42:42

20:38

16'

Lundberg se "naljutio" na svoj bivši klub, njegov 12. poen - 38:38.

Fernando je polovičan sa linije penala - 38:39

Hord pogađa za dva - 40:39

20:35

15'

Lundberg prekida svojim 10. poenom nalet Partizana - 36:35

Osetkovski pogađa svoju četvrtu trojku iz isto toliko pokušaja - 36:38.

20:33

14'

Pejn pogađa za tri - 34:35. Partizan je u seriji 11:0, crno-beli su preuzeli vođstvo. 

20:30

13'

Dilan Osetkovski pogađa svoju treću trojku - 34:29, njegovih 11 poena.

Braun pogađa za tri - 34:32. Serija 8:0, tajm-aut za Odeda Kataša.

20:27

12'

Lif u tranziciji poentira - 31:22.

Kalatis smanjuje na 31:24

Blat pogađa za tri, Makabi prvi put na dvocifrenoj razlici - 34:24

Džekiri smanjuje posle tajm-auta - 34:26

20:27

11'

Briset poentira pod faulom - 29:22. Promašio je dodatno bacanje. 

20:23

2. četvrtina

Crno-beli imaju minus pet posle prve četvrtine - 27:22

20:23

10'

Tri ofanzivna skoka crno-belih u jednom napadu i novi poeni Bonge - 25:22. Velika borbenost Partizanove petorke na terenu.

Dautin pogađa za 27:22 posle prve deonice. 

20:22

9'

Santos ubacuje trojku - 25:20. Četvrta trojka Makabija.

20:20

8'

Kalatis smanjuje - 20:18

Briset sa penala diže vođstvo na 22:18

Bonga posle Lakićevog skoka u napadu smanjuje svojim četvrtim poenom na 22:20

20:18

7'

Leaf povećava na 20:16 u tranziciji. 

20:17

6'

Lundberg povećava na 18:12

Fernando smanjuje na 18:14

Braun u kontri smanjuje na 18:16

20:15

5'

Bruno Fernando posle ofanzivnog skoka pogađa - 14:12.

Sorkin na drugoj strani postiže brze poene - 16:12.

20:14

4'

Kundberg pogađa svoju drugu trojku - 14:7

osetkovski postiže svoju drugu trojku - 14:10.

20:11

3'

Sorkin za seriju 8:0 - 8:5.

Bonga je smanjio na 8:7

Klark pogađa za dva pod faulom - 10:7. Pogodio je i dodatno bacanje - 11:7

20:09

2'

Lundberg pogađa trojku za prvo vođstvo Makabija - 6:5

20:09

1'

Osetkovski dvojkom otvara meč - 0:2.

Trojka Osetkovskog - 0:5.

Klark trojkom otvara poene za Makabi - 3:5.

20:08

1. četvrtina

20:04

Poseban transparent zahvalnosti

Makabi, KK Partizan
Makabi, KK Partizan

20:03

Nagrada za Ostoju Mijailovića

Ostoja Mijailović, KK Partizan, Makabi
Ostoja Mijailović, KK Partizan, Makabi

20:01

Makabi u posebnim majicama

Makabi, majice
Makabi, majice

 Domaćin je zahvalio Partizanu na gostoprimstvo koje je imao tokom sezone u Beogradu, gde je bio domaćin dok su trajali sukobi u Izraelu.

20:00

Podrška crno-belima u Tel Avivu

Grobari, KK Partizan
Grobari, KK Partizan

19:51

19:19

Sastavi

MAKABI - PARTIZAN

Arena: Menora Mivtahim, Tel Aviv

Sudije: Miguel Anhel Perez, Joanis Fufis, Robert Viklicki

MAKABI: Lundberg, Hovard, Klark, Santos, Lavi, Sorkin, Briset, Rajman, Gold, Dovtin, Lif, Blat. Trener: Oded Kataš.

PARTIZAN: Murinen, Osetkovski, Bošnjaković, Mijailović, Braun, Pejn, Bonga, Parker, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalatis. Trener_ Đoan Penjaroja