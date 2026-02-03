U utakmici 26. kola Evrolige Izraelci su slavili rezultatom 95:93 (27:22, 21:28, 24:27, 23:16).

Koš odluke postigao je Klark uz zvuk sirene.

Partizan je ostao na osam pobeda, a doživeo 18. poraz.

Makabi je stigao do 11. pobede, uz 15 poraza.

Crno-beli već za dva dana dočekuju Panatinaikos u 27. kolu, dok Makabi dan kasnije gostuje Crvenoj zvezdi.

Partizan je gotovo svih 40 minuta bio u najmanju ruku ravnopravan rival u paklenoj atmosferi u Tel Avivu.

Crno-beli su imali tri poena prednosti u poslednjem minutu, ali su ponovo serijom grešaka omogućili rivalu da se raduje. Partizan je ima dva mala faula na raspolaganju, a onda je Bonga napravio prekršaj pri šutu. Potom je Braun izgubio loptu na sredini terena i napravio nesportski faul. Domaćin je potom postigao poene preko Klarka i stekao dva poena prednosti. Uspeo je Fernando četiri sekunde pre kraja da izjednači sa linije slobodnih bacanja.

Međutim, crno-beli su loše odigrali odbranu u preostale četiri sekunde, Bonga je poleteo u prazno posle finte Klarka, koji je potom sa vrha kapice pogodio za pobedu.

Ife Lundberg, bivši košarkaš Partizana, i Klark su postigli po 21 poen u domaćem timu. Santos je upisao 17 poena, a Sorkin 10.