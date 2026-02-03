Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Hapoel Tel Aviv u Beogradskoj areni rezultatom 87:75 u 26. kolu Evrolige.

Zvezda je nakon ovog trijumfa na učinku 16-10 i krupnim koracima ide ka plej-ofu Evrolige!

Gledali smo neverovatnu utakmicu u Areni ove večeri! Zvezda je zahvaljujući ofanzivnom skoku uništavala goste, koji su sa kraja treće deonice nakon lude serije trojki otišla na plus sedam.

I onda, sledi čudo u poslednjoj deonici! Samo šest poena gostiju i energija Zvezde uz poene Nvore i Batlera, značili su kraj za četu Dimitria Itudisa koja očigledno ima krupnih problema u timskoj hemiji.

Džordan Nvora je bio najbolji sa 22 poena. Džered Batler je dodao 17, Kodi Miler-Mekintajer 10, uz devet asistencija i tri skoka.