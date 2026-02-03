KOŠARKAŠKI TRILER U ARENI PRIPAO ZVEZDI! Hapoel se brukao u poslednjoj deonici, crveno-beli na krilima Batlera i Nvore pregazila Itudisovu raspojasanu družinu!
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Hapoel Tel Aviv u Beogradskoj areni rezultatom 87:75 u 26. kolu Evrolige.
Zvezda je nakon ovog trijumfa na učinku 16-10 i krupnim koracima ide ka plej-ofu Evrolige!
Gledali smo neverovatnu utakmicu u Areni ove večeri! Zvezda je zahvaljujući ofanzivnom skoku uništavala goste, koji su sa kraja treće deonice nakon lude serije trojki otišla na plus sedam.
I onda, sledi čudo u poslednjoj deonici! Samo šest poena gostiju i energija Zvezde uz poene Nvore i Batlera, značili su kraj za četu Dimitria Itudisa koja očigledno ima krupnih problema u timskoj hemiji.
Džordan Nvora je bio najbolji sa 22 poena. Džered Batler je dodao 17, Kodi Miler-Mekintajer 10, uz devet asistencija i tri skoka.
Kod Hapoela najefikasniji su bili Kris Džons sa 16, odnosno Išmail Vejnrajt sa 15 poena. Vasilije Micić je igrao samo na početku osam minuta i postigao tri poena, tri asistencije i dva skoka.
- 21:55Kraj!
- 21:4738' Konačno koš Hapoela!
- 21:4437' Hapoel i dalje bez koša!
- 21:3836' Serija Zvezde!
- 21:3435' Neverovatno!
- 21:2732' Ponovo Batler!
- 21:23Kraj treće deonice!
- 21:1325' Hapoel šutira kao Golden Stejt!
- 21:0724' Venrajt 5 od 5 za tri!
- 21:0422' Batler!
- 20:46Kraj prvog poluvremena!
- 20:4319' Dve važne trojke!
- 20:3918' Samo plus 1 za Zvezdu!
- 20:3316' Sigurna igra Zvezde!
- 20:2213' Batler!
- 20:14Kraj prve deonice!
- 20:087' Prekinta serija Zvezde 8:0!
- 20:075' Rat na parketu!
- 19:55Prva četvrtina!
- 19:47Hapoel bez najboljeg!
- 18:00Dobrodošli na lajv prenos meča Crvena zvezda - Hapoel!
