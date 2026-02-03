Svi događaji
21:55

Kraj!

Velika pobeda Zvezde nad Hapoelom - 87:75!

21:47

38' Konačno koš Hapoela!

Trojka Džonsa, ali Nvora vraća - 78:72!

21:44

37' Hapoel i dalje bez koša!

Serija Zvezde 14:0 i vođstvo od 76:69!

21:38

36' Serija Zvezde!

Trojka Nvore za plus 3 - 72:69!

21:34

35' Neverovatno!

Samo pet poena u ovoj deonici i svih pet je dala Zvezda! Gosti i dalje vode 69:67!

21:30

34' Serija loših poteza!

Plus dva za goste - 69:67!

21:27

32' Ponovo Batler!

Važna trojka za minus dva - 69:67!

21:23

Kraj treće deonice!

Hapoel vodi sa 69:62, serija trojki gostiju je uštopovala Zvezdu u trećoj deonici.

21:13

25' Hapoel šutira kao Golden Stejt!

12 od 17 za tri Hapoela koji vodi - 61:57!

21:07

24' Venrajt 5 od 5 za tri!

On drži goste u igri - 55:53!

21:04

22' Batler!

Važna trojka za plus 5 - 52:47! Četvrta lična za Oturua!

20:46

Kraj prvog poluvremena!

Zvezda vodi 49:45! 12 ofanzivnih skokova crveno-belih prave razliku ove večer, za sada.

20:43

19' Dve važne trojke!

Nvora pa Kodi i Zvezda vodi 47:44!

20:39

18' Samo plus 1 za Zvezdu!

Vratio se Hapoel - 41:40. Gosti poenima Džonsa dolaze na plus 1 - 42:41.

20:33

16' Sigurna igra Zvezde!

Crveno-beli na plus pet - 38:33. Ofanzivni skok Zvezde za sada razara Hapoel!

20:22

13' Batler!

Četiri vezana poena za plus devet - 33:24!

20:21

12' Zvezda čuva prednost!

Važni poeni Jaga za plus 5 - 29:24.

20:14

Kraj prve deonice!

Zvezda na krilima dobrog skoka u napadu i šutu spolja vodi - 25:21.

20:08

7' Prekinta serija Zvezde 8:0!

Kodi vraća, Zvezda vodi 17:16!

20:07

5' Rat na parketu!

Sada vodi Zvezda 12:10!

20:05

4' Trojka za Hapoel!

Gosti imaju plus 4 - 10:6.

20:03

2' Jak početak!

Gosti vode sa 5:4.

19:55

Prva četvrtina!

Utakmica je počela, Arena je krcata!

19:47

Hapoel bez najboljeg!

Elajdža Brajant neće igrati protiv Zvezde!

18:00

Dobrodošli na lajv prenos meča Crvena zvezda - Hapoel!

Zvezda od 20.00 dočekuje Hapoel u prvom meču ovonedeljnog duplog evroligaškog kola.