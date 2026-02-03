Slušaj vest

Košarkaši Dubaija su još jednom odbranili domaći teren i zabeležili devetu pobedu na svom terenu.

Najefikasniji u ekipi Dubaija sa po 21 poenom bili su Dvejn Bejkon i Mfiondu Kabengele, koji je zabeležio i 14 skokova. Mekinli Rajt je dodao 18 poena i sedam asistencija, srpski plejmejker Aleksa Avramović je upisao 17 poena, četiri asistencije i četiri ukradene lopte, dok su Džanan Musa i reprezentativac Srbije Filip Petrušev postigli po 10 poena.

U ekipi Olimpijakosa najefikasniji je bio Tajler Dorsi sa 18 poena. Evan Furnije je dodao 16 poena, srpski centar Nikola Milutinov je upisao 13 poena i šest skokova, dok su Saša Vezenkov i bivši igrač Partizana Tajrik Džouns postigli po 12 poena.

Dubai zauzima 13. mesto na tabeli sa 12 pobeda i 14 poraza, dok je Olimpijakos, koji je večeras prekinuo svoj niz od pet uzastopnih trijumfa u Evroligi, treći sa skorom 16/9.

Dubai će u utakmici narednog kola, koja je na programu u četvrtak, dočekati Real Madrid, dok će Olimpijakos dan kasnije u Pireju biti domaćin Virtusu