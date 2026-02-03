Tabela Evrolige posle pobede Crvene zvezde nad Hapoelom!
AJDE, SVI SE "MAKNITE"! TABELA EVROLIGE! Crvena zvezda nezadrživo maršira ka plej-ofu!
Košarkaši Crvene zvezde upisali su petu vezanu pobedu u Evroligi!
Ovoga puta u Beogradskoj areni je pao Hapoel iz Tel Aviva rezultatom 87:75.
Crvena zvezda - Hapoel Foto: Kurir
Situacija na tabeli je sledeća, Zvezda krupnim koracima sa učinkom 16-10 hita ka plej-ofu, a trenutno je na deobi 6. i 7. mesta!
Sa druge strane Partizan je poražen u Tel Avivu od Makabija sa 95:93 i ostaje pri dnu evroligaškom karavana sa skorom 8-18!
