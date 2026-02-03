Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Hapoel rezultatom 87:75 u utakmici 26. kola Evrolige.

Crvena zvezda - Hapoel Foto: Kurir

Svoje prve impresije posle meča i velike pobede izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.

"Hapoel je i dalje jedan od favorita, pokazali su u većem delu meča koliko su dobri. Bila je odlična utakmica, ali smo pokazali veliki karakter u poslednjoj četvrtini i iskoristili njihov pad. Odbrana nam je donela preokret", rekao je Obradović.

Itudis besni u Areni Izvor: Kurir