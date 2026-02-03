Zvezda srušila Hapoel u fantastičnom finišu
EVROLIGA
PRVE REČI SAŠE OBRADOVIĆA: Evo šta je rekao trener crveno-belih nakon fantastičnog trijumfa Zvezde...
Crvena zvezda - Hapoel Foto: Kurir
Svoje prve impresije posle meča i velike pobede izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.
"Hapoel je i dalje jedan od favorita, pokazali su u većem delu meča koliko su dobri. Bila je odlična utakmica, ali smo pokazali veliki karakter u poslednjoj četvrtini i iskoristili njihov pad. Odbrana nam je donela preokret", rekao je Obradović.
