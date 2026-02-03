Đoan Penjaroja anlizirao meč Partizana i Makabija.
Evroliga
PENJAROJA NIKAD KRAĆI POSLE MAKABIJA: Zaslužili smo mnogo više od ovog poraza
Košarkaši Partizana izgubili od od Makabija sa 93:95 u meču 26. kola Evrolige.
Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja izneo je prve utiske posle meča:
"Čestitam Makabiju, mojim igračima, zaslužili smo mnogo više od ovog poraza. Vodili smo, a onda smo promašili neke važne šuteve u poslednjem minutu i izgubili utakmicu", rekao je Penjaroja.
Makabi - Partizan, 2025/26 Foto: Printskrin
