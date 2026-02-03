Slušaj vest

Košarkaši Partizana izgubili od od Makabija sa 93:95 u meču 26. kola Evrolige.

Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja izneo je prve utiske posle meča:

 "Čestitam Makabiju, mojim igračima, zaslužili smo mnogo više od ovog poraza. Vodili smo, a onda smo promašili neke važne šuteve u poslednjem minutu i izgubili utakmicu", rekao je Penjaroja.

Makabi - Partizan, 2025/26 Foto: Printskrin

