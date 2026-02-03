SJAJNE VESTI ZA ZVEZDU IZ ISTANBULA: Efes razbio Valensiju i prekinuo crnu seriju
Anadolu Efes je konačno uspeo da slavi pobedu u Evroligi posle devet uzastopnih porazai to protiv ekipe koja je jedna od najprijatnijih iznenađanja u dosadašnjem toku takmičenja.
Prva četvrtina je bila impresivna za Efes.Odlična timska košarka, sevale su i trojke na kraju prve deonice bilo je čak 33:14.
Tokom druge četvrtine Valensija je pokazala znake života, posebno preko Riversa, ali su brzo pali u trećoj deonici.
Džordan Lojd je bio ekstremno raspoložen, Poarije i Osmani takođe, a posle poena Kaija Džonsa je bilo 81:60.
Četvrta četvrtina ne samo da je bilo odrađivanje posla, nego i napadačka rapsodija Efesa...
Lojd je imao 19 poena, Osmani 20, Li 18, Džons 15, a Doužer 10. Jedini raspoloženi u Valensiji Rivers sa 30 poena.
Valensija na šestom mestu Evrolige ima 16 pobeda i 10 poraza, dok je Efes prekinuo niz od devet uzastopnih poraza i sada na pretposlednjem, 19. mestu, ima skor 7/19.
U sledećem kolu Valensija za dva dana gostuje Hapoelu iz Tel Aviva, a Efes dočekuje Žalgiris.