Slušaj vest

Bolji od ostalih u litvanskom timu bio je Ažulas Tubelis sa 26 poena i sedam skokova, Silvan Fransisko je postigao 19 poena, uz osam asistencija i tri skoka, dok je Dastin Sleva upisao 16 poena.

Dabl-dabl učinak u ekipi iz kneževine imao je Majk Džejms sa 19 poena i 10 asistencija, a Alfa Dijalo je postigao 16 poena, uz osam skokova.

Srpski košarkaš Nemanja Nedović u poraženoj ekipi postigao je sedam poena, uz dve asistencije i jedan skok.

Žalgiris na devetom mestu Evrolige ima skor 15/11, a isti učinak ima i Monako na 10. mestu, nakon što je upisao četvrti vezani poraz.

U narednom kolu Žalgiris gostuje Efesu, a Monako u Minhenu igra protiv Bajerna.

(Beta)