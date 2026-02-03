Košarkaši Žalgirisa pobedili su u Kaunasu ekipu Monaka sa 104:87 (35:18, 21:20, 20:22, 28:27), u utakmici 26. kola Evrolige.
Evroliga
ŽALGIRIS STOTKOM ZGAZIO MONAKO: Produžava se agonija Kneževa
Bolji od ostalih u litvanskom timu bio je Ažulas Tubelis sa 26 poena i sedam skokova, Silvan Fransisko je postigao 19 poena, uz osam asistencija i tri skoka, dok je Dastin Sleva upisao 16 poena.
Dabl-dabl učinak u ekipi iz kneževine imao je Majk Džejms sa 19 poena i 10 asistencija, a Alfa Dijalo je postigao 16 poena, uz osam skokova.
Srpski košarkaš Nemanja Nedović u poraženoj ekipi postigao je sedam poena, uz dve asistencije i jedan skok.
Žalgiris na devetom mestu Evrolige ima skor 15/11, a isti učinak ima i Monako na 10. mestu, nakon što je upisao četvrti vezani poraz.
U narednom kolu Žalgiris gostuje Efesu, a Monako u Minhenu igra protiv Bajerna.
