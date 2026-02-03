Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Hapoel u utakmici 26. kola Evrolige
EVROLIGA
ITUDIS BESNEO U ARENI: Grčki stručnjak skakao na svaku sudijsku odluku...
Na drugoj strani, kao protivnik nalazi se i jedno veoma dobro poznato lice. Reč je o treneru Dimitrisu Itudisu, koji je od strane navijača Crvene zvezde dočekan žestokim zvižducima.
Itudis je tokom prvog poluvremena često skakao i protestovao nezadovoljan sudijskim odlukama, ali i greškama svojih igrača.
Grčki stručnjak bio je vidno nervozan i skakao pored klupe.
Pogledajte i sami kako je to izgledalo.
