Na drugoj strani, kao protivnik nalazi se i jedno veoma dobro poznato lice. Reč je o treneru Dimitrisu Itudisu, koji je od strane navijača Crvene zvezde dočekan žestokim zvižducima.

Itudis je tokom prvog poluvremena često skakao i protestovao nezadovoljan sudijskim odlukama, ali i greškama svojih igrača.

Grčki stručnjak bio je vidno nervozan i skakao pored klupe.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

Itudis besni u Areni Izvor: Kurir