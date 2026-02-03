na hlađenju je

na hlađenju je

Košarkaši Crvene zvezde upisali su veliku pobedu u paklu Beogradske arene u 26. kolu Evrolige nad Hapoel Tel Avivom rezultatom 87:75.

Projektovani lider Hapoela i najplaćeniji igrač ovog tima, srpski plej Vasa Micić, dobio je pravu "šamarčinu" od svog trenera Dimitrisa Itudisa.

Foto: Kurir

Da ne budemo pregrubi, ali Vasu će ovo baš boleti, jer je osim početnih osam minuta meča, ostatak utakmice, očigledno po kazni trenera, proveo na klupi...

Veliki udarac za Vasu, a varnice na realaciji igrač - trener u Hapoelu očigledno postoje!

