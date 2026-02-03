Slušaj vest

Košarkaši Partizana upisali su još jedan poraz koji ne bi mogao da se podvede pod "normalan".

Crno-beli su u 26. kolu Evrolige izgubili dobijeno u Tel Avivu protiv Makabija pogotkom Klarka uz zvuk sirene.

Tim Đoana Penjaroje je prethodno ispustio tri poena prednosti sopstvenim greškama i dozvolio Makabiju seriju 5:0 pola minuta pre kraja.

Makabi je pri rezultatu 93:93 posle tajm-auta imao tačno četiri sekunde za napad. Klarke je uzeo loptu, fintirao Bongu i pogodio sa vrha kapice za veliko slavlje.

Partizan je gotovo svih 40 minuta bio u najmanju ruku ravnopravan rival i teško je reći da je zasluženo izgubio. Ipak, crno-belima se ponavljaju loše završnice i gubljenje dobijenih utakmica, što svakako utiče na trenutni raspored na tabeli.