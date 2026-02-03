Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Hapoel Tel Aviv sa 87:75 u 26. kolu Evrolige.

Najbolji igrač Zvezde na ovom, ali i u prethodnim mečevima Džordan Nvora, ponovo je "spalio" sve pred sobom!

Crvena zvezda - Hapoel Foto: Kurir

On je Hapoelu ubacio 22 poena i rasturio ih u finišu, a navijači su mu sa tribina poručili: "MVP, MVP"!

Nvora je letos stigao u Zvezdu iz Efesa, pošto su crveno-beli na vreme reagovali i potpisali Amerikanca, koji ako nastavi u ovom ritmu, smeši mu se i MVP priznanje na kraju sezone.

