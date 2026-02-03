Crvena zvezda dovela novog MVP-a Evrolige?
E, TO JE PRAVO POJAČANJE ZA PLASMAN ZVEZDE NA FAJNAL-FOR EVROLIGE! Crveno-beli na vreme potpisali budućeg MVP-a? Otela ga pre svih! Delije su to prepoznale!
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Hapoel Tel Aviv sa 87:75 u 26. kolu Evrolige.
Najbolji igrač Zvezde na ovom, ali i u prethodnim mečevima Džordan Nvora, ponovo je "spalio" sve pred sobom!
Crvena zvezda - Hapoel Foto: Kurir
On je Hapoelu ubacio 22 poena i rasturio ih u finišu, a navijači su mu sa tribina poručili: "MVP, MVP"!
Nvora je letos stigao u Zvezdu iz Efesa, pošto su crveno-beli na vreme reagovali i potpisali Amerikanca, koji ako nastavi u ovom ritmu, smeši mu se i MVP priznanje na kraju sezone.
