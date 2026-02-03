Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa pobedili su večeras u Atini ekipu Real Madrida sa 82:81 (16:26, 20:18, 24:17, 22:20), u utakmici 26. kola Evrolige.Atinski tim je do pobede došao dve sekunde pre kraja meča, kada je koš postigao Džerijan Grant.

Najbolji učinak u grčkoj ekipi imao je Kostas Slukas sa 22 poena i tri asistencije, Grant je postigao 19 poena, uz sedam asistencija, a Džedi Osman je dodao 12 poena.

U madridskom timu bolji od ostalih je bio Aleks Len sa 18 poena i pet uhvaćenih lopti, Mario Hezonja je upisao 13 poena i po tri skoka i asistencije, dok je Fakundo Kampaco postigao 11 poena, uz pet asistencija i četiri skoka.

Oba tima nakon 26 odigranih utakmica u Evroligi imaju skor 16/10.

U narednom kolu Panatinaikos gostuje Partizanu, a Real Madrid gostuje Dubaiju.

