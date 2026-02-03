PRVAK EVROPE OSVOJIO BLAUGRANU: Fenerbahče na gostovanju savladao Barselonu u Evroligi
Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras na gostovanju Barselonu sa 82:78 (29:14, 24:27, 20:15, 9:22), u utakmici 26. kola Evrolige.U istanbulskoj ekipi najefikasniji je bio Tarik Biberović sa 19 poena, uz tri skoka, a Vejd Boldvin je postigao 16 poena, uz sedam asistencija i pet skokova.
Bolji od ostalih u katalonskom timu bio je Kevin Panter sa 24 poena, Dario Brisuela je dodao 11 poena, dok su poen manje upisali Jan Veseli (sedam skokova) i Džoel Para.
Posle pete uzastopne pobede Fenerbahče na prvom mestu Evrolige ima skor 18/7, a Barselona je osma sa 16 pobeda i 10 poraza.
U sledećem kolu Barselona u petak gostuje Baskoniji, dok Fenerbahče dan ranije u Parizu igra protiv istoimenog tima.
U preostale dve večerašnje utakmice Evrolige Milano je na svom terenu savladao Baskoniju sa 109:89, dok je Bajern u Minhenu pobedio Pariz sa 81:75