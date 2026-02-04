Slušaj vest

Crveno-beli su u 26. kolu na domaćem terenu pobedili Hapoel i tako produžili trijumfalni niz u ovom takmičenju na pet mečeva.

Dan nakon utakmice stigla je vest o novoj kazni.

Crvena zvezda - Hapoel Foto: Kurir

"Crvena zvezda je kažnjena sa 8.000 evra zbog uvredljivih skandiranja koje su njeni navijači izvodili tokom utakmice Crvena zvezda - Dubai, prema članu 29.2.f) Disciplinskog kodeksa Evrolige", navedeno je na sajtu Evrolige.

Podsetimo, na pomenutoj utakmici protiv Dubaija na kojoj je došlo do kršenja pravila zbog kojih je usledila kazna, ekipa sa Malog Kalemegdana je igrala pred 80 odsto Beogradske arene zbog prethodne kazne i smanjenja kapaciteta za taj meč.

Crvena zvezda će u petak igrati protiv Makabija u Beogradu, zatim sledi gostovanje Budućnosti u okviru ABA lige, a onda, uoči Kupa Radivoja Koraća utakmica protiv Olimpijakosa u Pireju.

Ne propustiteEvroligaZVEZDIN VAŽAN ČOVEK POLUDEO ZBOG JEDNOG OD NAJBOLJIH TRENERA EVROPE! Neverovatno šta je radio Grk! Njegovo sramno ponašanje niste mogli da vidite u prenosu
Reakcija Milana Tomića
EvroligaZVEZDINA ODBRANA ZA UDŽBENIKE! Ovako nešto se ne retko viđa u Evroligi: Igrači Hapoela nisu znali gde se nalaze - 7 minuta i 33 sekunde nisu mogli da daju koš!
KK Crvena zvezda
EvroligaSRPSKI NOVINAR IZNERVIRAO ITUDISA NA KONFERENCIJI: Šta hoćete, da se smejem?! Nisam ja neki klovn!
Dimitris Itudis
Evroliga"BIO JE NAJGORI - MISLIM DA JE I NJEGA BILO SRAMOTA" Vlade Đurović žestoko opleo po ljubimcu navijača Zvezde: Trebalo je da kaže treneru da ga izvede!
Vlade Đurović

Bonus video:

Sukob Muse i Golemca na utakmici Crvena zvezda - Dubai Izvor: Kurir