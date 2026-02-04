NEPRIJATNOST ZA ZVEZDU DAN NAKON VELIKE POBEDE! Evroliga nemilosrdna prema crveno-belima...
Crveno-beli su u 26. kolu na domaćem terenu pobedili Hapoel i tako produžili trijumfalni niz u ovom takmičenju na pet mečeva.
Dan nakon utakmice stigla je vest o novoj kazni.
"Crvena zvezda je kažnjena sa 8.000 evra zbog uvredljivih skandiranja koje su njeni navijači izvodili tokom utakmice Crvena zvezda - Dubai, prema članu 29.2.f) Disciplinskog kodeksa Evrolige", navedeno je na sajtu Evrolige.
Podsetimo, na pomenutoj utakmici protiv Dubaija na kojoj je došlo do kršenja pravila zbog kojih je usledila kazna, ekipa sa Malog Kalemegdana je igrala pred 80 odsto Beogradske arene zbog prethodne kazne i smanjenja kapaciteta za taj meč.
Crvena zvezda će u petak igrati protiv Makabija u Beogradu, zatim sledi gostovanje Budućnosti u okviru ABA lige, a onda, uoči Kupa Radivoja Koraća utakmica protiv Olimpijakosa u Pireju.
