Real Madrid je u Atini poražen od Panatinaikosa pogotkom Džerijana Grenta u samoj završnici utakmice.

Rezultat utakmice 26. kola je bio 82:81.

Posle utakmice u centru pažnje našli su se treneri oba tima.

Ergin Ataman se u svom stilu obratio novinarima posle turbulentnih dana i šokantnog javnog izlaganja gazde kluba Dimitrisa Janakopulosa, dok je strateg Reala Serđo Skariolo izneo nezadovoljstvo suđenjem.

Sudije na ovom meču su bili Ilija Belošević i Milivoje Jovčić iz Srbije i Poljak Jakub Zamojski.

"Biću politički korektan. Jer ako bih vam rekao kako se stvarno osećam sada, to ne bi bilo pametno. Radije ću novac da potrošim za neke druge stvari", rekao je Skariolo nekoliko minuta nakon utakmice.

Kasnije je, na konferenciji za medije, bio konkretniji u kritikama.

"Znali smo da igramo protiv veoma dobrog tima, ali nismo znali da igramo i protiv trojice dobrih sudija. Imali su zaista lošu predstavu danas. Naš skor protiv ove trojice momaka, koji su dobre sudije je - 1:7", istakao je Skariolo.

