Najveća zvezda Hapoela iz Tel Aviva, srpski plejmejker Vasilije Micić, neočekivano je napustio teren još u završnici prve četvrtine utakmice protiv Crvene zvezde i do kraja meča se nije vraćao u igru.

Iako nije bilo vidljivih znakova povrede, Micić je na klupi delovao neraspoloženo i praktično je ignorisao instrukcije trenera tokom tajm-auta, što je mnoge navelo na spekulacije da je ostatak susreta proveo van igre zbog disciplinske mere.

1/7 Vidi galeriju Vasilije Micić u dresu košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Starsport

Ipak, trener Hapoela, Dimitris Itudis, na konferenciji za medije pojasnio je da je Micić morao da napusti utakmicu zbog povrede.

- Trenutno je na magnetnoj rezonanci - kazao je Itudis pred naredni meč Hapoela protiv Valensije.

A kakva je situacija sa Brajantom?

- Pre utakmice sa Crvenom zvezdom imao je trening sa punim kontaktom i osećao se dobro. Njegova reakcija posle treninga nam je stavila do znanja da nije sto odsto spreman. Posle današnjeg treninga odlučićemo da li će igrati protiv Valensije.