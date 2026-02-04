DA LI JE ITUIDIS KAZNIO MICIĆA NA MEČU PROTIV ZVEZDE? Trener Hapoela se oglasio i otkrio šta se dešava sa Srbinom! Evo gde se Vasa nalazi i zašto nije igrao!
Najveća zvezda Hapoela iz Tel Aviva, srpski plejmejker Vasilije Micić, neočekivano je napustio teren još u završnici prve četvrtine utakmice protiv Crvene zvezde i do kraja meča se nije vraćao u igru.
Iako nije bilo vidljivih znakova povrede, Micić je na klupi delovao neraspoloženo i praktično je ignorisao instrukcije trenera tokom tajm-auta, što je mnoge navelo na spekulacije da je ostatak susreta proveo van igre zbog disciplinske mere.
Ipak, trener Hapoela, Dimitris Itudis, na konferenciji za medije pojasnio je da je Micić morao da napusti utakmicu zbog povrede.
- Trenutno je na magnetnoj rezonanci - kazao je Itudis pred naredni meč Hapoela protiv Valensije.
A kakva je situacija sa Brajantom?
- Pre utakmice sa Crvenom zvezdom imao je trening sa punim kontaktom i osećao se dobro. Njegova reakcija posle treninga nam je stavila do znanja da nije sto odsto spreman. Posle današnjeg treninga odlučićemo da li će igrati protiv Valensije.