Makabi se odmah nakon utakmice oglasio zvaničnim saopštenjem u vezi sa povredom Ti-Džeja Lifa, koji je nezgodno stradao tokom meča sa Partizanom.

"Ti-Džej Lif, koji se povredio tokom meča sa Partizanom iz Beograda, isčašio je levo rame. Krilni centar će odsustvovati sa terena nekoliko nedelja i biće podvrgnut tretmanima, kako bi ga doktori zalečili. Za četiri nedelje igrač će obaviti nove preglede, nakon kojih će biti doneta odluka da li je potrebna operacija", stoji u saopštenju Makabija.