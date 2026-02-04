Slušaj vest

Makabi je nakon triler završnice savladao Partizan, a sada ga očekuje duel sa drugim srpskim klubom Crvenom zvezdom, ovoga puta na gostovanju

Makabi se odmah nakon utakmice oglasio zvaničnim saopštenjem u vezi sa povredom Ti-Džeja Lifa, koji je nezgodno stradao tokom meča sa Partizanom.

"Ti-Džej Lif, koji se povredio tokom meča sa Partizanom iz Beograda, isčašio je levo rame. Krilni centar će odsustvovati sa terena nekoliko nedelja i biće podvrgnut tretmanima, kako bi ga doktori zalečili. Za četiri nedelje igrač će obaviti nove preglede, nakon kojih će biti doneta odluka da li je potrebna operacija", stoji u saopštenju Makabija.

Ne propustiteEvroligaNEPRIJATNOST ZA ZVEZDU DAN NAKON VELIKE POBEDE! Evroliga nemilosrdna prema crveno-belima...
Crvena zvezda - Hapoel
EvroligaZVEZDINA ODBRANA ZA UDŽBENIKE! Ovako nešto se ne retko viđa u Evroligi: Igrači Hapoela nisu znali gde se nalaze - 7 minuta i 33 sekunde nisu mogli da daju koš!
KK Crvena zvezda
EvroligaE, TO JE PRAVO POJAČANJE ZA PLASMAN ZVEZDE NA FAJNAL-FOR EVROLIGE! Crveno-beli na vreme potpisali budućeg MVP-a? Otela ga pre svih! Delije su to prepoznale!
KK Crvena zvezda
EvroligaNE BI IZGUBILI DO PREKOSUTRA! Obradović oduševljen atmosferom u Areni, a imao je i poseban plan...
Saša Obradović

Fudbalska akademija u Venecueli Puerto Kabeljo Izvor: Kurir sport