Makabi se oglasio saopštenjem posle duela sa Partizanom, a pre gostovanja Crvenoj zvezdi u Evroligi
EVROLIGA
MAKABI SE OGLASIO SAOPŠTENJEM PRED ZVEZDU: Ponos Izraela reagovao nakon meča sa Partizanom
Makabi je nakon triler završnice savladao Partizan, a sada ga očekuje duel sa drugim srpskim klubom Crvenom zvezdom, ovoga puta na gostovanju
Makabi se odmah nakon utakmice oglasio zvaničnim saopštenjem u vezi sa povredom Ti-Džeja Lifa, koji je nezgodno stradao tokom meča sa Partizanom.
"Ti-Džej Lif, koji se povredio tokom meča sa Partizanom iz Beograda, isčašio je levo rame. Krilni centar će odsustvovati sa terena nekoliko nedelja i biće podvrgnut tretmanima, kako bi ga doktori zalečili. Za četiri nedelje igrač će obaviti nove preglede, nakon kojih će biti doneta odluka da li je potrebna operacija", stoji u saopštenju Makabija.
