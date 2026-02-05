Slušaj vest

Košarkaše Partizana večeras od 20.30 očekuje drugi meč duplog kola protiv Panatinaikosa, a utakmica se igra u Beogradskoj areni.

Podsetimo, crno-beli su u utorak doživeli nesrećan poraz na gostivanju Makabiju. U utakmici 26. kola Evrolige Izraelci su slavili rezultatom 95:93 (27:22, 21:28, 24:27, 23:16), a koš odluke postigao je Klark uz zvuk sirene.

KK Partizan - Olimpijakos (22. kolo Evrolige) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Partizan je ostao na osam pobeda, a doživeo 18. poraz, a priliku da dođe do devetog trijumfa ima već večeras.

Direktan prenos večerašnje utakmice obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Ne propustiteEvroligaOLAKŠANJE ZA PARTIZAN: Panatinaikos bez najboljeg stiže na megdan crno-belima...
panathinaikos-crvena zvezda20910.JPG
EvroligaATAMAN OPREZAN PRED PARTIZAN: Oni su uvek sjajan tim., pokušaćemo da pobedimo...
Ergin Ataman
EvroligaON JE NAJBOLJE ZNAO KAKO PROTIV PARTIZANA! Ife Lundberg srušio crno-bele, pa otkrio kako je Makabi pobedio
Kameron Pejn i Ife Lundberg
EvroligaPARTIZAN TEŠKO OŠTEĆEN U TEL AVIVU: Pogledajte šta se desilo kod poslednjeg koša Makabija! Sudije su ovo morale da vide!
Makabi, Partizan, Evroliga

Bruno Fernando isključen Izvor: Arena 2 Premium