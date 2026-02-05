Slušaj vest

Košarkaše Partizana večeras od 20.30 očekuje drugi meč duplog kola protiv Panatinaikosa, a utakmica se igra u Beogradskoj areni.

Podsetimo, crno-beli su u utorak doživeli nesrećan poraz na gostivanju Makabiju. U utakmici 26. kola Evrolige Izraelci su slavili rezultatom 95:93 (27:22, 21:28, 24:27, 23:16), a koš odluke postigao je Klark uz zvuk sirene.

1/23 Vidi galeriju KK Partizan - Olimpijakos (22. kolo Evrolige) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Partizan je ostao na osam pobeda, a doživeo 18. poraz, a priliku da dođe do devetog trijumfa ima već večeras.

Direktan prenos večerašnje utakmice obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.