Evroliga
KONAČNO! SMAILAGIĆ SE VRAĆA POSLE OSAM UTAKMICA PAUZE! Srbin će biti na raspolaganju Dušku Ivanoviću - spreman je za Asvel!
Alen Smailagić se vraća na teren posle pauze od osam utakmica i biće u sastavu Duška Ivanovića za duel 26. kola Evrolige protiv Asvela.
Srpski košarkaš veći deo sezone nije igrao zbog povrede, ali sada je spreman da pomogne timu u borbi za plasman u plej-in.
Alen Smailagić Foto: nordphoto GmbH / Engler / imago sportfotodienst / Profimedia, Alfredas Pliadis / Alamy / Alamy / Profimedia, Printscreen / Sport klub
Iako se očekivalo da se ranije vrati, Smailagić je morao duže da odmara i propustio je više mečeva nego što se prvobitno planiralo.
Virtus trenutno ima skor od 12 pobeda i 13 poraza u Evroligi, a Smailagić prosečno beleži osam poena, 2,6 skokova i 0,6 asistencija po meču.
