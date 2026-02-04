Slušaj vest

Alen Smailagić se vraća na teren posle pauze od osam utakmica i biće u sastavu Duška Ivanovića za duel 26. kola Evrolige protiv Asvela.

Srpski košarkaš veći deo sezone nije igrao zbog povrede, ali sada je spreman da pomogne timu u borbi za plasman u plej-in.

1/17 Vidi galeriju Alen Smailagić Foto: nordphoto GmbH / Engler / imago sportfotodienst / Profimedia, Alfredas Pliadis / Alamy / Alamy / Profimedia, Printscreen / Sport klub

Iako se očekivalo da se ranije vrati, Smailagić je morao duže da odmara i propustio je više mečeva nego što se prvobitno planiralo.

Virtus trenutno ima skor od 12 pobeda i 13 poraza u Evroligi, a Smailagić prosečno beleži osam poena, 2,6 skokova i 0,6 asistencija po meču.