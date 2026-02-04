"ALI, TO JE KOŠARKA..." Penjaroja pred Panatinaikos pričao o bolnom porazu od Makabija! Govorio je o samopouzdanju, evo šta je potrebno za sutrašnju pobedu!
Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izneo je svoja očekivanja pred sutrašnji meč protiv Panatinaikosa u sklopu 27. kola Evrolige.
Njegovi izabranici sutra od 20.30 dočekuju grčku ekipu u Beogradskoj Aareni, samo dva dana posle šokantnog porazana od Makabija.
"Velika utakmica. Samo 40 sati nakon još jedne velike utakmice i teškog poraza od Makabija. Moramo da budemo spremni da odigramo dobro, svaka je važna utakmica u ovom takmičenju", rekao je Penjaroja.
Upitan je iskusni trener kako oporaviti tim posle bolnog poraza.
"Mi i Panatinaikos smo u suprotnim situacijama. Oni su dobili u poslednjem napadu, a mi smo izgubili na isti način. Osećaj, samopouzdanje je važno, ali je isto važno svakog dana biti bolji. Juče smo mogli više, ali oni su pogodili težak šut u poslednjoj sekundi, a mi smo promašivali pre toga. Ali, to je košarka. Važno je imati samopouzdanje i ući u poslednje minute sa tim samopouzdanjem i, ako je moguće, bez umora. Moramo da se oporavimo danas, jer smo stigli u pet ujutru. Nadamo se da će naši navijači da nam pomognu".
Još uvek ne zna hoće li sutra igrati Dvejn Vašington...
"Ne znam, videćemo. Sada je prvi put sa timom, pa ćemo odlučiti".