Partizan je nakon dramatičnog meča poražen od Makabija u Tel Avivu, a već nakon dva dana očekuje ih novo iskušenje.

Košarkaš Partizana Arijan Lakić izneo je svoja očekivanja pred ovaj duel i osvrnuo se na meč protiv Makabija..

Umor je sve prisutniji.

"Fizički deo je kao i svima teži, jer takva je Evroliga, dosta je putovanja i utakmica, mnogo više je u mentalnoj snazi. Ako ste spremni, onda je lakše, sve se drži u glavi ta mantalna spremnost. Moramo da radimo na telu i glavi kako bi bili spremni".

Kako komentarišeš situaciju kod koša Klarka, da li su to bili koraci.

"To je neko novo pravilo da to više nisu koraci. Šta da se radi moramo da idemo dalje, sada Panatinaikos".

Atmosfera nakon poraza.

"Sa obzirom da smo se borili 39 minuta, svima nam je žao. Verujem da je svakom igraču žao, kada izgubite u takvim utakmicama, svima nam je i drago što smo dali sve od sebe. Tako mnogo bolji rezultati mogu da budu u nastavku, Sa takvim utakmicama i takvim radom mogu biti bolji reziltati. Nije bila pobeda, ali opet mislim da bi svi želeli tako da igramo".

Kakvu posetu očekuješ protiv Panatinaikosa.

"Ja se nadam da će navijači doći u što većem broju. Mi se trudimo da okrenemo sezonu, trudimo se na terenu i na treninzima, fokusiramo se na detalje. Treba ovakvu energiju da imamo da se borimo, to i navijači vide, onda je i veća podrška. Nadam se da će ih biti više, onda će i nama biti lakše".