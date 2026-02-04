Slušaj vest

Kod Asvela Votson je imao 18 poena, Endiaje 16 poena i 8 skokova, a sjajni Brajan Angola je bio igrač utakmice sa 15 poena, 6 skokova i 5 asistencija, pokazao je da će biti izuzetno pojačanje za Asvel.

U Virtusu Edvards 20 poena, Diara 10, Vildoza 9, Smailagić 4 poena.

Virtus se nakon ovog poraza udaljio od desete pozicije koja vodi u plej -in i sada je sa skorom 12-14 na 12. mestu na tabeli.





Ovaj rezultat odgovara i Crvenoj zvezdi koja sada beži timu Bolonje četiri pobede uz bolji međusobni skor.

Asvel je upisao sedmu pobedu, ali se i dalje nalazi na poslednjem mestu na tabeli.