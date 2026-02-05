Slušaj vest

Ekipa sa Malog Kalemegdana je u 26. kolu Evrolige kao domaćin pobedila Hapoel zahvaljujući fantastičnoj odbrani u poslednjoj četvrtini u kojoj je domaćin primio samo šest poena.

Čima Moneke je dobro otvorio utakmicu i već u prvoj četvrtini je postigao osam poena. Međutim, na toliko je i ostao do kraja meča. Imao je još tri skoka i dve asistencije, a igrom u trećoj četvrtini je kupio sebi kartu za klupu, pa je iz prvog reda mogao da gleda borbu saigrača koji su uspeli da dođu do pobede.

Moneke je ljubimac navijača i neko je ko je ove sezone i te kako znao da bude samokritičan onda kada nije bio zadovoljan svojom igrom.

Prilkom izlaska sa terena, na putu ka svlačionici, po završetku utakmice protiv Hapoela, Nigerijac se izvinio navijačima koji su ga još jednom pozdravili ovacijama.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Moneke se izvinio navijačima Zvezde Izvor: Kurir sport

Nekadašnji košarkaš Baskonije i Monaka posle utakmice nije krio sreću.

"Sreća, sreća, sreća! Čoveče, baš dobro se osećam. Imamo skor 16-10, pet pobeda u nizu, čuvamo naš domaći teren i to zaista prija", rekao je Čima Moneke za "Meridian sport".

Otvoreno je rekao da je odigrao "užasno".

"Odbrana je bila ključ. Postigli su šest poena u četvrtoj četvrtini. Dve teške trojke Krisa Džonsa. Ali prija, znaš. Ja sam bio užasan i nisam igrao onako kako želim. Držim sebe na visokom standardu, veoma sam samokritičan, ali to je lepota timskog sporta. Uzbudljivo je jer čak i kad sam loš, mi dobijamo ovakve utakmice ubedljivo, iako je i dalje malo stresno. Ali baš je uzbudljivo jer možemo da radimo posebne stvari. Kad budem igrao bolje, kad se vratim sebi, nebo je granica".

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Crveno-beli će u petak igrati protiv Makabija.

"Isto kao i uvek. Ne verujemo baš u tu priču o favoritima – samo izaći i igrati. Da li smo bili favoriti protiv Monaka? Verovatno ne, pa smo pobedili. Samo moramo da budemo bolji. Ja moram da krenem od sebe i da budem bolji, držim sebe odgovornim. Lep je osećaj pobediti čak i kada sam užasan. Tako da je u petak nova prilika da budem bolji i da opet pobedimo".

Bonus video: