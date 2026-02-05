Slušaj vest

Bivši selektor naše reprezentacije i aktuelni trener Bajerna iz Minhena, Svetislav Pešić, prokomentarisao je rezultate Crvene zvezde i Partizana u Evroligi.

Čestitao je crveno-belima na sjajnim rezultatima, ishvalio svog kolegu Sašu Obradovića, a onda se osvrnuo i na krizu u Partizanu.

Pešić ističe da je javnost u Srbiji nemilosrdna prema "večitima" i ne krije da ga užasava to što mnogi daju sebi za pravo da komentarišu trenere koji su se dokazali u svom poslu.

"Ne bih se mešao. Mislim da je sve to što se dešavalo plod ukupne situacije u zemlji. Samo se izvlače negativne stvari i sve što se dešavalo oko Partizana smeta i Željku i klubu ili obrnuto. Tu se malo smiruje situacija, počinje da se prepoznaje realnost, da i drugi ulažu i žele da pobeđuju, da mi nismo jedini na svetu i nadam se da će Partizan pronaći put da bude ono što jeste. Ogromna je tu popularnost u pitanju, interesovanje igrača i medija, mislim da nikome više ne koristi da se priča o prošlosti", rekao je Pešić u emisiji "KIDA Show".

Za trenera Crvene zvezde Sašu Obradovića imao je samo reči hvale iskusni stručnjak.

"Saša je vrhunski trener, jedan od naših najboljih trenera. Ima ogromno iskustvo, radio u dosta zemalja, izgradio ime, jedanput došao u Zvezdu, pa otišao, vratio se, on je dete Zvezde. Njega mediji i javnost ne treba previše da ocenjuju jer nisu baš kompetentni da ocenjuju trenera takve klase i takvog znanja. Video si, ovi takozvani "self promoteri", njih pitaju da objasne pobedu i poraze oni pričaju o sebi, kako bi oni i kako su oni nekada.", kaže Pešić i dodaje:

"Zvezda izgubi dve utakmice i odmah se postavlja pitanje zašto nisu počeli sa ovom postavom, zašto nije uzeo tajm-aut? To je kod nas humor, da li je žalosno ili humor. Ti takvog jednog trenera proveravaš. Ko si bre ti? Ko si ti da proveravaš trenera i da ga ocenjuješ. Trenera ocenjuje njegov rad i njegovi šefovi".

Čestitao je još jednom Zvezdi na sjajnim rezultatima, a onda se osvrnuo i na stanje u Partizanu. Smatra da je glavni uzrok loših rezultata ove sezone povreda ključnog igrača Karlika Džonsa.

"Zvezda igra fantastično, dobili su Monako koji je kandidat za Fajnal-for, dobili su Bolonju koja igra fantastičnu ekipu. Čestitam Zvezdi, sa svim tim problemima, povredama i porazima, pravi tim je onaj, desilo se, ali moramo da pobedimo sledeću. Voleo bih da Partizan izađe iz krize. Povredio se Marinkovići onaj Amerikanac. Pa, ljudi moji, da li ste vi normalni? Najbolji igrač je van ekipe tri meseca, da li vi stvarno mislite da može da se pobeđuje bez najboljeg igrača. Dobar si trener onoliko koliko su ti dobri igrači. Ne znaš da li je smešno ili tužno", naglasio je Pešić.