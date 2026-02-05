Slušaj vest

Košarkaši Dubaija igraju protiv Real Madrida u 27. kolu Evrolige, a bivši igrač madridskog kluba i sadašnji član Dubaija, Džanan Musa, govorio je za španske medije. Istakao je česta putovanja kao najveći izazov u novom klubu.

"Užasno je jer svaki dan putujemo četiri, pet ili šest sati i to se zaista oseti. Za nas je to komplikovanije nego, na primer, za Real Madrid i Barselonu, koji mogu da igraju u Valensiji ili Vitoriji i budu kod kuće za dva sata. Mi igramo u Parizu, u Barseloni, a onda je put nazad sedam sati, sa tri sata vremenske razlike. Ali mi smo ovde da igramo košarku, i imamo osoblje i novac za to. I fantastičan avion, što sve čini malo lakšim", kazao je Musa.

Džanan Musa Foto: Starsport, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Objasnio je da klub učinio sve da im putovanja padnu što lakše.

"Imamo krevete... otprilike ih je 20 u avionu. Obično igramo karte dok letimo, satima. Ali ko god poželi da spava, može to u miru".

Musa je govorio i o novom projektu koji se sprema u Evropi, a iza kog stoji NBA liga.

"Za mene, Evroliga je broj jedan, to je najbolje takmičenje na svetu, sa toliko ekipa koje su izjednačene po kvalitetu i svako može pobediti svakog. Pogledajte Panatinaikos, Hapoel, Barselonu... Nije lako pobediti nijednu utakmicu i zato je Evroliga toliko ujednačena i zanimljiva. NBA će doći u Evropu, to je izvesno, ali kako i kada, ne znam", rekao je reprezentativac Bosne i Hercegovine.

