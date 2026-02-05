Slušaj vest

Crvena zvezda u petak dočekuje Makabi u okviru 27. kola Evrolige, a izraelski tim biće jači i brojniji u odnosu na meč sa Partizanom.

Naime, u tim se vraćaju Zak Henkins i Džon Dibartolomeo.

Podsetimo, Henkins je u toku sezone pojačao Makabi, ali je zbog povrede do sada odigrao samo jednu utakmicu u Evroligi.

Oporavio se i Dibartolomeo, koji je sredinom januara doživeo povredu.

Najbolji strelac Makabija Luni Voker neće biti u sastavu za meč sa Zvezdom, očekuje se da će se pridružiti ekipi naredne sedmice.

Delije, KK Crvena zvezda, Makabi, zastave, navijači Izvor: Kurir