MAKABI POJAČAN STIŽE U BEOGRAD! Tandem spreman za Zvezdu!
Crvena zvezda u petak dočekuje Makabi u okviru 27. kola Evrolige, a izraelski tim biće jači i brojniji u odnosu na meč sa Partizanom.
Naime, u tim se vraćaju Zak Henkins i Džon Dibartolomeo.
Podsetimo, Henkins je u toku sezone pojačao Makabi, ali je zbog povrede do sada odigrao samo jednu utakmicu u Evroligi.
Oporavio se i Dibartolomeo, koji je sredinom januara doživeo povredu.
Najbolji strelac Makabija Luni Voker neće biti u sastavu za meč sa Zvezdom, očekuje se da će se pridružiti ekipi naredne sedmice.
