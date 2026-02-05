Slušaj vest

Olimpijakos je u 26. kolu Evrolige poražen od Dubaija u gostima rezultatom 108:98 nakon produžetka.

Grk je posle meča ušao u ozbiljan verbalni sukob sa navijačima svog tima koji su iz dvorane gledali utakmicu.

Barcokas je govorio o tom događaju pred meč protiv Virtusa u Pireju.

"Naravno, ne osećam se časno zbog imidža i normalno da ono nije bio lep prizor. Očigledno, ono što se dešava u dvorani je moja odgovornost za analizu i ispravku. Uglavnom se pripremim kad idem u neprijateljsko okruženje gde me vređaju, a ja ne reagujem", rekao je Jorgos Barcokas i nastavio:

"Kad vas masa, rulja, vređa, to je deo našeg posla. Olimpijakos gostuje u Dubaiju i neki tipovi vređali su me na ličnoj osnovi čitava dva sata. Ipak, na kraju utakmice, nažalost, često planem i ne umem da se kontrolišem. Idem pravolinijski i moram da odgovorim", zaključio je Grk.

