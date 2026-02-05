Slušaj vest

Kabengele je u pobedi Dubaija nad Olimpijakosom imao indeks korisnosti (PIR) 30, najviši među igračima pobedničkih timova.

Predvodio je Dubai sa dabl-dabl učinkom od 21 poena i 14 skokova. Iz igre je šutirao 7/14 za dva poena, 1/3 za tri, dok je sa linije slobodnih bacanja bio nepogrešiv (4/4). Upisao je i dve asistencije, jednu ukradenu loptu i iznudio dva faula.

Ovo je Kabengeleu prvo MVP priznanje u karijeri u Evroligi, čime je postao prvi igrač Dubaija koji je dobio ovu nagradu, kao i tek drugi Kanađanin kome je to pošlo za rukom, posle Kevina Pangosa.

Isti indeks korisnosti (30) ostvario je i Nejt Rivers iz Valensije, ali je njegov tim doživeo poraz na gostovanju Efesu. Rivers je postigao 30 poena, uz šut 5/8 za dva poena, 6/8 za tri i 2/3 sa penala, a dodao je i tri skoka, jednu blokadu i tri iznuđena faula.

Centar Partizana Bruno Fernando upisao je indeks 29 u tesnom porazu crno-belih od Makabija u Tel Avivu. Fernando je meč završio sa 17 poena (6/8 za dva, 5/6 slobodna bacanja), sedam skokova, tri asistencije, jednom ukradenom loptom, jednom blokadom i čak sedam iznuđenih faulova.

