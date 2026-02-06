Slušaj vest

Crveno-beli će u Beogradskoj areni biti domaćin Makabiju iz Tel Aviva u utakmici koja bi mogla da donese napredak na tabeli.

S obzirom na to da Crvena zvezda, zajedno sa još šest ekipa ima učinak od 16 pobeda, jasno je da je svaka utakmica i te kako važna.

Utakmica će početi u 20 časova pred punim tribinama, tekstualni prenos ćete moći da pratite uživo iz minuta u minut na Kurir sportu, dok je televizijski prenos obezbeđen na kanalu "Arena sport premium 1".

