Slušaj vest

Svoja očekivanja pred meč izneo je na konferenciji za medije trener crveno-belih Saša Obradović.

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Foto: Kurir

"Cilj nam je ne samo da pobedimo, nego i da dominiramo, ali je najvažnije pobediti, jer je bilo emotivnog pražnjenja posle utakmice sa Hapoelom, a igramo protiv zahtevnog protivnika,", rekao je Obradović

"Igramo protiv vrlo opasnog protivnika. Svima su zadali probleme, imali su značajne pobede protiv Žalgirisa i Panatinaikosa, uspeli su i da pobede Partizan. Oni su prema statistici najbolji u pozicionom napadu. Igraju brzo, svi se kreću i vrlo su atipični. Uvek mi je bio problem da spremim utakmicu za protivnika kao što je Makabi. Imaju mnogo opcija iz iste početne kretnje. Nije lako ih zaustaviti", rekao je Obradović na konferenciji za medije.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, koji je odigran 30. oktobra u Beogradu, Crvena zvezda je pobedila rezultatom 99:92 u utakmici osmog kola Evrolige.

"Analizirali smo prvu utakmicu u kojoj smo pobedili. Menjaju stalno odbranu i u njoj su atipični. Nije lako to spremiti, ali očekujem da imamo dobra čitanja posle dužeg vremena koje smo proveli zajedno. Znamo šta treba da radimo da bismo imali jednostavnije kretnje. Lakše mi je u odnosu na početak kada sam se privikavao u odnosu na igrače koji su dolazili i odlazili. Mislim da ekipa dobija konturu i kako da se ponašamo", izjavio je Obradović.

Utakmica je na programu u petak od 20 časova u "Beogradskoj Areni"