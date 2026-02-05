Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Makabi u utakmici 27. kola Evrolige
EVROLIGA
POZNATO KO SUDI ZVEZDI PROTIV MAKABIJA: Kad on deli pravdu crveno-beli blistaju...
Slušaj vest
Zvezda je u fantastičnoj seriji od pet uzastopnih evroligaških pobeda i sa skorom 16-10 trenutno zauzima sedmo mesto na tabeli, dok je Makabi u Beograd došao posle trijumfa nad Partizanom u Izraelu i ima učinak 11-15 dovoljan za 14. poziciju.
Crvena zvezda - Hapoel Foto: Kurir
Vidi galeriju
Evroliga je odredila sudije za utakmicu Crvena zvezda - Makabi, a uloga glavnog arbitra poverena je Nemcu Robertu Lotermozeru kome će pomagati Letonac Kristaps Konstantinovs i Italijan Mikele Rosi.
Biće ovo treći put da Lotermozer ove sezone sudi Zvezdi.
Zanimljivo je da su u prethodna dva navrata crveno-beli su ostvarili ubedljive pobede. Savladali su Baskoniju u "Areni" sa 90:72 i Efes u Istanbulu rezultatom 87:65.
Meč je na programu u petak od 20 časova u "Beogradskoj Areni".
Reaguj
Komentariši