Zvezda je u fantastičnoj seriji od pet uzastopnih evroligaških pobeda i sa skorom 16-10 trenutno zauzima sedmo mesto na tabeli, dok je Makabi u Beograd došao posle trijumfa nad Partizanom u Izraelu i ima učinak 11-15 dovoljan za 14. poziciju.

Evroliga je odredila sudije za utakmicu Crvena zvezda - Makabi, a uloga glavnog arbitra poverena je Nemcu Robertu Lotermozeru kome će pomagati Letonac Kristaps Konstantinovs i Italijan Mikele Rosi.

Biće ovo treći put da Lotermozer ove sezone sudi Zvezdi.

Zanimljivo je da su u prethodna dva navrata crveno-beli su ostvarili ubedljive pobede. Savladali su Baskoniju u "Areni" sa 90:72 i Efes u Istanbulu rezultatom 87:65.

Meč je na programu u petak od 20 časova u "Beogradskoj Areni".