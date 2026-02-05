Slušaj vest

Nakon skoro godinu dana pauze u tim se vratio Džoel Bolomboj i odmah pokazao da će biti od velike pomoći crveno-belima.

Bolomboj je izneo svoja oćekivanja pred meč sa Makabijem.

"Imaju neke igrače koji su im van rostera, videćemo sutra ko će im igrati. Poseduju mnogo igrača koji mogu da postignu poene, Ife je prošli meč odigrao posebno dobro, poznaje ovu arenu. Ipak, moramo da se spremimo kao za svaku drugu utakmicu, da odigramo timski u odbrani i napadu", rekao je Bolomboj.

Istakao je da se sada u Evroligi igra mnogo brže nego pre godinu dana, uoči njegove teške povrede zbog koje je pauzirao gotovo godinu dana.

"Ovo je mnogo brži tempo nego prošle sezone. Imamo mnogo bekova i centara, mnogo momaka koji mogu da kreiraju poene, posebno u tranziciji. Igramo u veoma visokom tempu, to je najveća razlika koju sam primetio otkako sam se vratio".

Svi su jedva čekali da se vrati na parket.

"Voleo bih da mislim da je tako. Znam da je odbrana važna, olakšava mi život što imam momke koji mogu da postižu poene. Mogu da se fokusiram na odbranu. Kada budem shvatao napad, šutevi će doći. Momci se navikavaju da im postavljam blokove. Odbrana je moja snaga, na to se fokusiram".

Kada je reč o njegovoj formi, ističe da se nikada bolje nije osećao u karijeri.

"Moje telo se oseća najbolje u karijeri. Ova povreda mi je omogućila da se zaista fokusiram na svoje telo. Osećam se bolje, jače, eksplozivnije. Najvažnije je da uhvatim ritam sa momcima. Kao što sam rekao, imamo mnogo momaka koji se nalaze u napadačkom modu. Sa Kodijem sam igrao već tako da tu nema ništa novo. Nisam igrač koji dominira sa loptom tako da mi ona ne treba. Dopunjejem momke, postavljam blokove, hvatam skokove u odbrani i napadu. Ako dam poene, odlično. Ako ne, u redu je. Moja primarna uloga je da budem odbrambena osnova koja nam je potrebna", rekao je Bolomboj.