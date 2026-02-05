Slušaj vest

Olimpijakos je u januaru ostvario šest pobeda i pretrpeo jedan poraz u Evroligi, a Vezenkov je bio najbolji strelac sa postignutih u proseku 23,6 poena uz najveći indeks od 29 poena, navodi se na sajtu takmičenja.

Postigao je 20 trojki, sa linije za slobodna bacanja šutirao je 29/30, a u proseku je imao 6,7 skokova.

"Nisam uradio ništa novo, ništa drugačije. Samo sam verovao u svoj rad, verovao sam u ekipu i nastaviću tako", rekao je Vezenkov za podkast Evrolige.

Vezenkov je u šest od sedam utakmica postigao najmanje 20 poena, dok je u četiri utakmice broj njegovih indeksnih poena prelazio 30.

On je peti put dobio nagradu za MVP meseca, po čemu se izjednačio sa Majkom Džejmson na drugom mestu večne liste. Jedino je Nikola Mirotić osvojio više od njih - sedam.

(Beta)