TUŽNO SAOPŠTENJE PANATINAIKOSA PRED MEČ SA PARTIZANOM! Atinjani tuguju, ova tragična vest ih je potresla!
Grčki košarkaški stručnjak Tanasis Skurtopulos, koji je obavljao od 2017. do 2021. obavljao funkciju selektora Helena, preminuo je u 61. godini života.
Tim povodom oglasio se i Panatinaikos tužnim saopštenjem:
- KK Panatinaikos izražava duboku tugu zbog gubitka Tanazisa Skurtopulosa. Čoveka koji je služio grčkoj košarci sa moralom, dostojanstvom i ljubavlju, ostavljajući svoj poseban pečat u ovom sportu. Naše iskreno saučešće porodici i najbližima. Naše misli su uz njih u ovim teškim trenucima - stoji u saopštenju grčkog velikana.
Podsetimo, Skurtopulos je rođen u Atini, a veći deo igračke karijere proveo je igrajući u rodnom gradu za AEK.
Trenerskim poslom počeo je da se bavi 1996. u Egaleu, posle čega trenirao je brojne klubove, a 2014. je postao pomoćnik selektoru Grčke Fotisu Kacikarisu i u tom svojstvu je te godine išao na Mundobasket u Španiji.