Grčki košarkaški stručnjak Tanasis Skurtopulos, koji je obavljao od 2017. do 2021. obavljao funkciju selektora Helena, preminuo je u 61. godini života.

Tim povodom oglasio se i Panatinaikos tužnim saopštenjem:

- KK Panatinaikos izražava duboku tugu zbog gubitka Tanazisa Skurtopulosa. Čoveka koji je služio grčkoj košarci sa moralom, dostojanstvom i ljubavlju, ostavljajući svoj poseban pečat u ovom sportu. Naše iskreno saučešće porodici i najbližima. Naše misli su uz njih u ovim teškim trenucima - stoji u saopštenju grčkog velikana.

Podsetimo, Skurtopulos je rođen u Atini, a veći deo igračke karijere proveo je igrajući u rodnom gradu za AEK.

Trenerskim poslom počeo je da se bavi 1996. u Egaleu, posle čega trenirao je brojne klubove, a 2014. je postao pomoćnik selektoru Grčke Fotisu Kacikarisu i u tom svojstvu je te godine išao na Mundobasket u Španiji.

